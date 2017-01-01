峡北スケート大会開催

小淵沢町の県立八ヶ岳スケートセンターで、１月５日、「第64回峡北スケート大会」が開催され、市内の小・中学生と長野県富士見町の本郷小学校の児童が参加し、氷上で健脚を競った。

今回の大会では、小中学生による５００㍍をはじめ、１５００㍍、１０００㍍、小学４年生以下の５００㍍、２０００㍍リレーなどが行われ、総合優勝は、小学生が泉小学校、中学生は小淵沢中学校になった。

▼主な大会結果

▽小４男子５００㍍

①上田泰久（泉）②三井桜太（同）③藤森友基（同）

▽小５男子５００㍍

①藤森一翔（泉）②佐々木樫（小淵沢）③寺島俊介（同）

▽小６男子５００㍍

①上田玲生（泉）②山田哩久（同）③香川稜太（本郷）

▽小学男子１５００㍍

①上田怜生（泉）②藤森賢大（同）③五味新（同）

▽小学男子３０００㍍

①山田哩久（泉）②佐藤祐碩（小淵沢）③香川稜太（本郷）

▽小４女子５００㍍

①小林香月（小淵沢）②田丸愛子（同）③大塚朱久実（同）

▽小５女子５００㍍

①雨宮柑奈（本郷）②山田瑠衣（泉）③小林紅葉（同）

▽小６女子５００㍍

①小林咲喜（小淵沢）②悦覟麗（同）③大平もも（泉）

▽小学女子１０００㍍

①小林咲喜（小淵沢）②悦覟麗（同）③三井優花（泉）

▽中学男子５００㍍

①佐藤天海（泉）②大野遥輝（同）③田丸諒一（小淵沢）

▽中学男子１５００㍍

①青柳玲央（小淵沢）②小林蒼唯（同）③田丸諒一（同）

▽中学男子５０００㍍

①佐藤天海（泉）②青柳玲央（小淵沢）

▽中学女子５００㍍

①山中美智（泉）②石川愛実（同）③大野真綾（同）

▽中学女子１０００㍍

①山中美智（泉）②大野真綾（同）③深沢心香（小淵沢）

▽中学女子３０００㍍

①石川愛実（泉）②深沢心香（小淵沢）

▽小４以下男子５００㍍

①比嘉新来（泉）②山田陽輝（同）③藤森翼（同）

▽小４以下女子５００㍍

①和田咲菜（本郷）②上田真帆（泉）③佐々木悠花（同）