峡北スケート大会開催
小淵沢町の県立八ヶ岳スケートセンターで、１月５日、「第64回峡北スケート大会」が開催され、市内の小・中学生と長野県富士見町の本郷小学校の児童が参加し、氷上で健脚を競った。
今回の大会では、小中学生による５００㍍をはじめ、１５００㍍、１０００㍍、小学４年生以下の５００㍍、２０００㍍リレーなどが行われ、総合優勝は、小学生が泉小学校、中学生は小淵沢中学校になった。
▼主な大会結果
▽小４男子５００㍍
①上田泰久（泉）②三井桜太（同）③藤森友基（同）
▽小５男子５００㍍
①藤森一翔（泉）②佐々木樫（小淵沢）③寺島俊介（同）
▽小６男子５００㍍
①上田玲生（泉）②山田哩久（同）③香川稜太（本郷）
▽小学男子１５００㍍
①上田怜生（泉）②藤森賢大（同）③五味新（同）
▽小学男子３０００㍍
①山田哩久（泉）②佐藤祐碩（小淵沢）③香川稜太（本郷）
▽小４女子５００㍍
①小林香月（小淵沢）②田丸愛子（同）③大塚朱久実（同）
▽小５女子５００㍍
①雨宮柑奈（本郷）②山田瑠衣（泉）③小林紅葉（同）
▽小６女子５００㍍
①小林咲喜（小淵沢）②悦覟麗（同）③大平もも（泉）
▽小学女子１０００㍍
①小林咲喜（小淵沢）②悦覟麗（同）③三井優花（泉）
▽中学男子５００㍍
①佐藤天海（泉）②大野遥輝（同）③田丸諒一（小淵沢）
▽中学男子１５００㍍
①青柳玲央（小淵沢）②小林蒼唯（同）③田丸諒一（同）
▽中学男子５０００㍍
①佐藤天海（泉）②青柳玲央（小淵沢）
▽中学女子５００㍍
①山中美智（泉）②石川愛実（同）③大野真綾（同）
▽中学女子１０００㍍
①山中美智（泉）②大野真綾（同）③深沢心香（小淵沢）
▽中学女子３０００㍍
①石川愛実（泉）②深沢心香（小淵沢）
▽小４以下男子５００㍍
①比嘉新来（泉）②山田陽輝（同）③藤森翼（同）
▽小４以下女子５００㍍
①和田咲菜（本郷）②上田真帆（泉）③佐々木悠花（同）